В лагере для сирийских беженцев в Австрии опознали убийцу 20 человек
Правоохранительные органы Австрии предъявили обвинение в убийстве 20 человек одному из задержанных в лагере для сирийских беженцев.
Следователи утверждают, что 27-летний сириец участвовал в казни раненых военнослужащих сирийской армии в окрестностях Хомса, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
Подозреваемый был задержан в июне 2016 года. Сначала он полностью признал свою вину, однако затем отказался от своих показаний.
Как отмечают источники в правоохранительных органах, сирийскому гражданину грозит пожизненный срок заключения.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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