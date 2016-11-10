В лагере для сирийских беженцев в Австрии опознали убийцу 20 человек

Правоохранительные органы Австрии предъявили обвинение в убийстве 20 человек одному из задержанных в лагере для сирийских беженцев.

Следователи утверждают, что 27-летний сириец участвовал в казни раненых военнослужащих сирийской армии в окрестностях Хомса, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Подозреваемый был задержан в июне 2016 года. Сначала он полностью признал свою вину, однако затем отказался от своих показаний.

Как отмечают источники в правоохранительных органах, сирийскому гражданину грозит пожизненный срок заключения.