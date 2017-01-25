«Лада» переплюнула Porsche и Lexus по объемам продаж в Европе в 2016 году
Лидером продаж на европейском рынке в 2016 году традиционно стали такие автопроизводители, как Volkswagen (2,22 миллиона автомобилей), Renault (1,61 миллиона автомобилей) и Ford (1,46 миллиона автомобилей).
Российская Lada заняла в рейтинге 19 место (274,9 тысячи автомобилей), что превышает показатели премиальных марок Porsche (77,61 тысячи) и Lexus (69,33 тысячи), - сообщает Лайф со ссылкой на консалтинговое агентство Focus2move.
Российский автогигант оказался популярнее Mini (214,54 тысячи), Suzuki (214,19 тысячи), Land Rover (189,56 тысячи), Honda (182,47 тысячи), Mitsubishi (161,05 тысячи), Jeep (109,42 тысячи) и Smart (106,89 тысячи).
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