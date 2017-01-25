«Лада» переплюнула Porsche и Lexus по объемам продаж в Европе в 2016 году

Лидером продаж на европейском рынке в 2016 году традиционно стали такие автопроизводители, как Volkswagen (2,22 миллиона автомобилей), Renault (1,61 миллиона автомобилей) и Ford (1,46 миллиона автомобилей).

Российская Lada заняла в рейтинге 19 место (274,9 тысячи автомобилей), что превышает показатели премиальных марок Porsche (77,61 тысячи) и Lexus (69,33 тысячи), - сообщает Лайф со ссылкой на консалтинговое агентство Focus2move.

Российский автогигант оказался популярнее Mini (214,54 тысячи), Suzuki (214,19 тысячи), Land Rover (189,56 тысячи), Honda (182,47 тысячи), Mitsubishi (161,05 тысячи), Jeep (109,42 тысячи) и Smart (106,89 тысячи).

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Путин призвал Европу к единству вместо выстраивания разделительных стен

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО