Лабораторных мышей задержали в аэропорту «Шереметьево»

Россельхознадзор не пустил в Россию 113 лабораторных мышей из США, привезенных для научных исследований.

Все подопытные мыши поступили на склад временного хранения в международном аэропорту «Шереметьево».

При проведении пограничного ветеринарного контроля сотрудники Россельхознадзора установили, что документы на груз оформлены неправильно. В ветеринарном сертификате не было данных, необходимых для идентификации мышей.

После предоставления дополнительных данных от государственной ветслужбы США, партия была оформлена, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».