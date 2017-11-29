Лабораторных мышей задержали в аэропорту «Шереметьево»
Россельхознадзор не пустил в Россию 113 лабораторных мышей из США, привезенных для научных исследований.
Все подопытные мыши поступили на склад временного хранения в международном аэропорту «Шереметьево».
При проведении пограничного ветеринарного контроля сотрудники Россельхознадзора установили, что документы на груз оформлены неправильно. В ветеринарном сертификате не было данных, необходимых для идентификации мышей.
После предоставления дополнительных данных от государственной ветслужбы США, партия была оформлена, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В Подмосковном морге перепутали покойников
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии