Лаборатория в Шпице ответила за заявление Сергея Лаврова о химикате BZ

Швейцарская химическая лаборатория в Шпице, где изучались взятые в Солсбери пробы отравляющего вещества, заявила, что не может комментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Накануне глава российского МИДа со ссылкой на заключение лаборатории в Шпице сообщил, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены веществом BZ, которое никогда не производилось в России, а используется странами НАТО.

«Только ОЗХО может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что сказали 10 дней назад: у нас нет никаких сомнений, что (лаборатория) Портон-Даун идентифицировала «Новичок». Портон-Даун, как и Шпиц, – одобренные ОЗХО лаборатории», - приводит «Газета.ru» комментарий швейцарской лаборатории.

В учреждении добавили, что стандарты проверки в данных лабораториях «настолько высоки, что им можно доверять».