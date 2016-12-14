«Лаборатория Касперского» закрыла свой офис на Украине

Представитель компании «Лаборатория Касперского» Юлия Кривошеина сообщила о том, что согласно принятому решению региональный офис организации на Украине закрыт.

- Было принято решение о закрытии регионально офиса в связи с тем, что правительство страны ограничило внешнеэкономическую деятельность Kaspersky Lab Ukraine, - цитирует Кривошеину ТАСС.

По словам собеседницы агентства «Лаборатория Касперского» будет продавать свои продукты на Украине через дистрибуторские каналы.