«Лаборатория Касперского» обнаружила передающий данные через Telegram вирус

Хакеры используют вирус, который помогает им подбирать ключи к компьютерам жертв при помощи мессенджер Telegram. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского», уточнив, что это первый выявленный случай использования популярного сервиса для данной цели.

«В этом месяце мы обнаружили нацеленный на российских пользователей шифровальщик, одна из особенностей которого – использование протокола мессенджера Telegram для отправки злоумышленнику ключа для расшифровки», - цитирует текст пресс-релиза «Лаборатории» ТАСС.

Как отметили специалисты, вредоносная программа сначала отправляет объекту атаки некое число, затем вирус ищет на зараженном устройстве файлы заданных расширений. Через некоторое время хакеры сообщают о том, что файлы зашифрованы и предлагают владельцу компьютера заплатить за их расшифровку около пяти тысяч рублей через терминалы Qiwi или Яндекс.Деньги.

«Лаборатория Касперского» рекомендует владельцам зараженных устройств не поддаваться на шантаж и обращаться в службы технической поддержки, где им окажут квалифицированную помощь.