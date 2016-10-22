Квят останется в «Торо Россо» еще на один сезон

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят останется в команде «Торо Россо» на сезон 2017 года. Ранее команда продлила контракт с другим гонщиком - испанцем Карлосом Сайнсом-младшим.

"Это очень хорошая новость. Я очень рад остаться в команде, в которой я чувствую себя как дома. Я с нетерпением жду продолжения напряженной работы в 2017 году, я всегда буду отдаваться на 200% ради победы», - сказал Квят.

Этот сезон Квят начинал в команде "Ред Булл", но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо", сообщает ТАСС.