Квотами для абитуриентов займется правительство
Законодатели предлагают передать в ведение кабмина распределение квот для абитуриентов в вузах и колледжах. Соответствующий законопроект получил одобрение Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.
Авторы документа предлагают своеобразный аналог советской системы распределения. Согласно инициативе, между абитуриентом и учебным заведением будет заключаться договор, обязывающий выпускника отработать на протяжении трех лет на предприятии, которое поручилось за него. При этом выпускник сможет рассчитывать на денежную компенсацию, если компания по какой-либо причине вдруг откажется его трудоустраивать, пишет «Парламентская газета».
Ранее аналогичный проект поступил на рассмотрение Госдумы. Он предусматривает обязанность бакалавров, специалистов и магистров, обучавшихся на бюджетном отделении, отрабатывать затраты на свое образование либо компенсировать их государству в денежной форме.
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