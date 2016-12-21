Квитова пропустит полгода из-за полученной в результате вооруженного нападения раны

Двукратная победительница Уимблдонского турнира чешская теннисистка Петра Квитова вынуждена будет пропустить около полугода из-за травмы руки, полученной в результате нападения неизвестного грабителя.

Квитова уже перенесла операцию на левой «рабочей» руке после ножевого ранения, хирурги заверили, что сухожилия и суставы теннисистки при нападении не пострадали, - сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во вторник, 20 декабря вооруженный ножом преступник проник в дом Квитовой, нанес спортсменке ранение и скрылся, забрав пять тысяч чешских крон.