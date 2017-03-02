Квитанции ЖКХ за февраль шокировали россиян

Первые в этом году платежки за услуги ЖКХ повергли россиян в ужас. Сумма, указанная в графе «общедомовые нужды», которая с начала года была перенесена в жилищную услугу, увеличилась в несколько раз.

Несмотря на то, что эта манипуляция с платежкой была сделана с целью избежать излишних тарифных накруток, на деле жильцы стали платить дороже за ресурс, который, по сути дела, и не потребили.

С 1 января 2017 года в плату за жилое помещение включили затраты на общедомовые нужды, в которые входит горячая и холодная вода для уборки лестничных пролетов, отведение сточных вод и освещение в подъезде. Сумму рассчитывают региональные власти исходя из установленных нормативов, а не на основании реального потребления. В итоге мониторинг, проведенный общественной организацией в феврале, показал, что часть населения вынуждена была платить гораздо больше.

По мнению автора исследования Светланы Разворотневой, резко возросшая сумма на ОДН берется с жильцов из-за того, что существует разнобой в показаниях приборов учета.

- Где-то стоят более современные и точные счетчики, где-то более старые, у которых показания гуляют. Чтобы эту проблему решить раз и навсегда, надо вложиться в установку современных приборов учета, - цитирует «МК» слова эксперта.

В комментарии Минстроя, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что если фактический размер расходов меньше размера норматива и расчет осуществляется по показаниям общедомового прибора учета, то возможно начисление по фактическому объему потребления.

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