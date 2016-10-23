Три квартиры полностью разрушены в результате взрыва газа в доме в Рязани
В результате взрыва газа в жилом доме в Рязани полностью разрушены три квартиры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
- Три квартиры на десятом этаже жилого многоэтажного дома разрушены полностью. Еще три на этом же этаже пострадали частично. Также частично разрушены по одной квартире на девятом и десятом этажах, - сказал собеседник издания.
Спасатели продолжают работу на месте происшествия. Кроме того, укрепляются конструкции на 10 этаже здания.
В результате взрыва погибли три человека.
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