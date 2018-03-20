На квартиру в Москве придется копить 9,5 лет

Любая московская семья со средним заработком может позволить себе купить квартиру в новостройке, говорится в исследовании, проведенном риелторской компанией «Метриум».

Согласно подсчетам экспертов, имея ежемесячный доход в 56 тысяч рублей на каждого члена семьи, на квартиру можно накопить за 9,5 лет.

«Средняя квартира в московской новостройке стала более доступна, чем до кризиса 2014 года, однако в 2016-2017 годах в этой тенденции наметился откат», — говорится в исследовании.

По подсчетам компании, в 2017 году среднестатистическая московская семья со средним доходом заработала порядка 905 тысяч рублей за вычетом прожиточного минимума, который составляет около 18 тысяч на человека в месяц.

Стоимость квартиры комфорт-класса площадью чуть менее 60 квадратных метров в пределах «старой» Москвы составляет около 8,8 миллиона рублей.

Если разделить стоимость квартиры на годовой доход, получается, что москвичам со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, чтобы накопить на заветные квадратные метры, сообщает «РИА Новости».

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