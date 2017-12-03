Квартиру Михаила Булгакова в Москве отреставрируют в 2018 году
В 2018 году в столице пройдет реставрация квартиры Михаила Булгакова, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
На странице в социальной сети он сообщил: «В будущем году начнем реставрацию квартиры Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Именно в ней он написал «Мастера и Маргариту» и «Театральный роман».
По словам Собянина, квартира станет частью мемориального музея автора, передает «Интерфакс».
Булгаков проживал в доме 35А на Большой Пироговской с 1927 по 1934 годы. До недавнего времени по этому адресу находилась инженерная служба района Хамовники.
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