Квартиру Михаила Булгакова в Москве отреставрируют в 2018 году

В 2018 году в столице пройдет реставрация квартиры Михаила Булгакова, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На странице в социальной сети он сообщил: «В будущем году начнем реставрацию квартиры Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Именно в ней он написал «Мастера и Маргариту» и «Театральный роман».

По словам Собянина, квартира станет частью мемориального музея автора, передает «Интерфакс».

Булгаков проживал в доме 35А на Большой Пироговской с 1927 по 1934 годы. До недавнего времени по этому адресу находилась инженерная служба района Хамовники.