Квартиросъемщик зарезал хозяйку квартиры в Подмосковье

Житель Подмосковья зарезал хозяйку квартиры в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской области, у которой он снимал комнату. Как уточняется в материале, инцидент произошел в одной из квартир по улице 1 Мая.

Подозреваемый, нанеся 55-летней хозяйке квартиры множественные колото-резаные ранения, устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

Труп женщины обнаружили сотрудники пожарной службы после ликвидации возгорания в квартире, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

В отношении 40-летнего убийцы возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».