Квартиросъемщик зарезал хозяйку квартиры в Подмосковье
Житель Подмосковья зарезал хозяйку квартиры в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской области, у которой он снимал комнату. Как уточняется в материале, инцидент произошел в одной из квартир по улице 1 Мая.
Подозреваемый, нанеся 55-летней хозяйке квартиры множественные колото-резаные ранения, устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.
Труп женщины обнаружили сотрудники пожарной службы после ликвидации возгорания в квартире, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
В отношении 40-летнего убийцы возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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