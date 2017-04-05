В квартире петербургского смертника изъяли фрагменты бомбы

Правоохранители обнаружили в ходе обыска в квартире, где проживал предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов, подорвавший себя в вагоне питерского метро, фрагменты взрывного устройства, аналогичные обезвреженной на «Площади Восстания» бомбы.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, предметы, изъятые из квартиры, направлены на экспертизу.

Ранее личность предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова подтвердила экспертиза ДНК, а также его родители, прилетевшие в Россию для опознания тела сына.

3 апреля уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший гражданство России в 2011 году, подорвал себя в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщает RT.