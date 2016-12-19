МИД РФ квалифицирует убийство посла РФ в Анкаре как террористический акт

Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует убийство российского посла в Турции Андрея Карлова как террористический акт. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам главы департамента информации и печати министерства иностранных дел, соответствующий вопрос будет поднят перед Советом Безопасности ООН, - сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестный ворвался на открытие фотовыставки в Анкаре и устроил беспорядочную стрельбу, в результате которой смертельное огнестрельное ранение получил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов.