МИД РФ квалифицирует убийство посла РФ в Анкаре как террористический акт
Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует убийство российского посла в Турции Андрея Карлова как террористический акт. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам главы департамента информации и печати министерства иностранных дел, соответствующий вопрос будет поднят перед Советом Безопасности ООН, - сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что неизвестный ворвался на открытие фотовыставки в Анкаре и устроил беспорядочную стрельбу, в результате которой смертельное огнестрельное ранение получил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов.
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