Квадрокоптер «подрезал» пассажирский самолет в воздушной зоне Москвы

Неизвестный беспилотник пересек маршрут пассажирского самолета Airbus A320, следующего из Волгограда в Москву.

Как уточняется в сообщении, инцидент с квадрокоптером произошел в воздушной зоне Москвы 25 марта в 18:41 по московскому времени.

Экипаж, заметивший посторонний летательный объект на своем маршруте, принял решение следовать в аэропорт «Шереметьево», сообщает «Национальная служба новостей».