Квадрокоптер «подрезал» пассажирский самолет в воздушной зоне Москвы
Неизвестный беспилотник пересек маршрут пассажирского самолета Airbus A320, следующего из Волгограда в Москву.
Как уточняется в сообщении, инцидент с квадрокоптером произошел в воздушной зоне Москвы 25 марта в 18:41 по московскому времени.
Экипаж, заметивший посторонний летательный объект на своем маршруте, принял решение следовать в аэропорт «Шереметьево», сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость В России могут запретить суррогатное материнство
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии