Кузнецова уступила на групповом этапе итогового турнира WTA

Россиянка Светлана Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в трех сетах - 6:3, 0:6, 1:6 в третьем туре групповой стадии итогового турнира WTA. Теннисный турнир проходит в Стамбуле.

Это все равно позволило выйти Кузнецовой в полуфинал, где она сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Мугуруса покидает турнир.