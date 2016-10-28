Кузнецова уступила на групповом этапе итогового турнира WTA
Россиянка Светлана Кузнецова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в трех сетах - 6:3, 0:6, 1:6 в третьем туре групповой стадии итогового турнира WTA. Теннисный турнир проходит в Стамбуле.
Это все равно позволило выйти Кузнецовой в полуфинал, где она сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.
Мугуруса покидает турнир.
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