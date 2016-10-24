Кузнецова стартовала с победы на Итоговом турнире WTA в Сингапуре
Победительница Кубка Кремля Светлана Кузнецова обыграла на Итоговом турнире WTA представительницу Польши Агнешку Радванску (7:5, 1:6, 7:5) в стартовом матче Белой группы.
Позднее на корт выйдут Каролина Плишкова из Чехии и испанка Гарбинье Мугуруса, - сообщает ТАСС.
В Красной группе выступают немка Ангелик Кербер, словачка Доминика Цибулкова, румынка Симона Халеп и американка Мэдисон Киз.
Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации называют неофициальным чемпионатом мира среди профессиональных теннисисток.
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