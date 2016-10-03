Кузнецова стала седьмой в рейтинге WTA

Российская спортсменка Светлана Кузнецова поднялась на седьмую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Новая версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.

В старой таблице Кузнецова была лишь десятой. Возглавляет рейтинг по-прежнему Ангелик Кербер (Германия). На втором месте находится Серена Уильямс (США), на третье место с четвертого поднялась Агнешка Радванска (Польша).