Кузнецова не смогла пробиться в финал турнира WTA
Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила Доминике Цибулковой из Словакии в полуфинале итогового турнира WTA в Сингапуре. Встреча завершилась поражением Кузнецовой со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 4:6.
Вторая финалистка определится в матче между немкой Ангеликой Кербер и полячкой Агнешкой Радванской, сообщает «Интерфакс».
22 октября Светлана Кузнецова во второй раз подряд победила на Кубке Кремля и получила путевку на итоговый турнир WТА в Сингапуре.
Победа в Москве также позволила Кузнецовой сохранить девятое место в мировом рейтинге.
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