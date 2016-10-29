Кузнецова не смогла пробиться в финал турнира WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила Доминике Цибулковой из Словакии в полуфинале итогового турнира WTA в Сингапуре. Встреча завершилась поражением Кузнецовой со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 4:6.

Вторая финалистка определится в матче между немкой Ангеликой Кербер и полячкой Агнешкой Радванской, сообщает «Интерфакс».

22 октября Светлана Кузнецова во второй раз подряд победила на Кубке Кремля и получила путевку на итоговый турнир WТА в Сингапуре.

Победа в Москве также позволила Кузнецовой сохранить девятое место в мировом рейтинге.