Кузнецова предложила найти альтернативу реакции Манту

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила найти альтернативный способ проверки детей на туберкулез вместо привычной пробы Манту.

В интервью для телеканала «Россия 24» омбудсмен заявила, что «родители не хотят делать (ребенку) Манту, но их не берут в садики, не пускают в школу и так далее. Здесь мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав. И буквально вот на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор».

Кузнецова пояснила, что родители вправе отказаться от пробы Манту в соответствии с законодательством, однако необходимы альтернативные средства проверок детей на туберкулез, которые будут равнозначны прежнему методу исследования, считает она.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время существует Т-спот, который может послужить заменой пробы Манту, отмечает Lenta.ru. Кузнецова подчеркнула: «Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны».

Проба Манту — иммунологический тест, который определяет, есть ли в организме туберкулезная инфекция. Тест Т-спот был разработан как замена реакции Манту. В России он разрешен с 2012 года.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минздрав
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