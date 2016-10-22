Кузнецова получила путевку на турнир WТА

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во второй раз подряд победила на Кубке Кремля. Теперь она сможет принять участие в итоговом турнире WТА в Сингапуре.

В финальном матче россиянка, "посеянная" на турнире под первым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 6:2, 6:1.

Победа в Москве позволила Кузнецовой сохранить девятое место в мировом рейтинге, сообщает ТАСС.

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