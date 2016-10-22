Кузнецова получила путевку на турнир WТА
Российская теннисистка Светлана Кузнецова во второй раз подряд победила на Кубке Кремля. Теперь она сможет принять участие в итоговом турнире WТА в Сингапуре.
В финальном матче россиянка, "посеянная" на турнире под первым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 6:2, 6:1.
Победа в Москве позволила Кузнецовой сохранить девятое место в мировом рейтинге, сообщает ТАСС.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии