Кузнецова обыграла Плишкову во втором матче Итогового турнира WTA

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла Каролину Плишкову из Чехии в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации и практически решила проблему выхода в полуфинал.

Кузнецова победила со счетом 3:6, 6:2, 7:6, а в первом туре так же в трех сетах взяла верх над польской теннисисткой Агнешкой Радванской. Таким образом, для того чтобы продолжить борьбу в плей-офф турнира, россиянке достаточно будет выиграть один сет у испанки Гарбинье Мугурусы, - сообщает ТАСС.

Впрочем, если в матче второго Белой группы Радванска обыграет Мугурусу, Кузнецова досрочно окажется в полуфинале.

Победитель итогового турнира WTA, который также называют неофициальным чемпионатом мира, определится в Сингапуре 30 октября.