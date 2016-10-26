Кузнецова обыграла Плишкову во втором матче Итогового турнира WTA
Россиянка Светлана Кузнецова обыграла Каролину Плишкову из Чехии в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации и практически решила проблему выхода в полуфинал.
Кузнецова победила со счетом 3:6, 6:2, 7:6, а в первом туре так же в трех сетах взяла верх над польской теннисисткой Агнешкой Радванской. Таким образом, для того чтобы продолжить борьбу в плей-офф турнира, россиянке достаточно будет выиграть один сет у испанки Гарбинье Мугурусы, - сообщает ТАСС.
Впрочем, если в матче второго Белой группы Радванска обыграет Мугурусу, Кузнецова досрочно окажется в полуфинале.
Победитель итогового турнира WTA, который также называют неофициальным чемпионатом мира, определится в Сингапуре 30 октября.
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