Кузнецова и Львова признаны теннисистками года в России

На церемонии вручения ежегодной национальной теннисной премии «Русский кубок» объявлено, что лучшей теннисисткой года в России признана Светлана Кузнецова.

- Светлана не смогла присутствовать на церемонии, но я ей лично передам приз, - цитирует ТАСС капитана женской сборной России Анастасию Мыскину.

Ранее теннисисткой года была названа также член паралимпийской сборной России Виктория Львова.