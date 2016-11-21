Кузнецова и Львова признаны теннисистками года в России
На церемонии вручения ежегодной национальной теннисной премии «Русский кубок» объявлено, что лучшей теннисисткой года в России признана Светлана Кузнецова.
- Светлана не смогла присутствовать на церемонии, но я ей лично передам приз, - цитирует ТАСС капитана женской сборной России Анастасию Мыскину.
Ранее теннисисткой года была названа также член паралимпийской сборной России Виктория Львова.
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