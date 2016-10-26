Кузнецова досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре

Россиянка Светлана Кузнецова, одержавшая две победу в двух матчах группового этапа Итгового турнира WTA, который проходит в Сингапуре, досрочно обеспечила себе участие в полуфинале.

Это стало известно после того, как Агнешка Радванска из Польши в другом матче Белой группы обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (7:6, 6:3), - сообщает ТАСС.

Таким образом результат встречи Кузнецовой с Мугурусой уже не может повлиять на выход российской теннисистки в плей-офф турнира, который называют неофициальным чемпионатом мира.

Победительница Итогового турнира WTA определится 30 октября.