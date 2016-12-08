Куйбышевский район Донецка обстреляли из орудий калибра 122 мм

В ночь со среды на четверг Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка из артиллерийских орудий 122-мм калибра, есть раненые. Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании ДНР.

- Сейчас мы нашли множество осколков от снарядов калибра 122 мм. Многочисленные воронки и осколки свидетельствуют о том, что огонь по жилому кварталу города велся именно из орудий, — цитирует представителя силовых структур республики Донецкое агентство новостей.

На месте происшествия работают экстренные службы, а также сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Как заявили в командовании республики, российские офицеры в СЦКК приступили к расследованию фактов обстрела жилых кварталов Донецка. Установлен факт повреждения 13 жилых домов по улицам Химиков, Гродненская, Северодвинская, Арбатская, Дружбы и Лесхозная.

Как рассказали в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз», аварийно-диспетчерская служба зафиксировала там многочисленные повреждения распределительных газопроводов.

Командование ДНР сообщило также о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов Куйбышевского района.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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