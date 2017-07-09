В Кувейте открыли кафе в честь наркобарона Пабло Эскобара

Несколько эмигрантов из Латинской Америки открыли кафе с названием «Пабло Эскабар» - в прошлом известным в стране поставщиком кокаина в США.

Предприниматели воспользовались ростом популярности наркодиллера после выхода на экраны сериала Narcos, пишет РИА Новости.

Сообщается, что кафе начало свою работу два месяца назад. Сотрудники заведения одеты в футболки с фотографиями наркобарона, где он улыбается во время первого ареста. Как пишет агентство Ura.ru, бизнесмены позаимствовали из фильма и другие «фишки». Например, одно из блюд в меню кафе называется «Серебро или свинец» - это фраза главного героя в кадре.

Эскобар считался крупнейшим поставщиком кокаина в Америке в 1980-х годах. Через картель наркобарона проходило до 80% наркотрафика. Преступник был ликвидирован в 1993 году спецслужбами Колумбии.

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