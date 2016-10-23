Кувейт опубликовал прогноз по ценам на нефть до конца 2017 года
Министр финансов и исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Анас ас-Салех заявил, что до конца 2017 года мировые цены на нефть будут колебаться в размере 50-60 долларов за баррель.
- Мы рассчитываем на цену в 60 долларов, в смысле, - 50 – 60 долларов, в таких переделах она сохранится следующие 15 месяцев, - сказал он в интервью местному телеканалу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ас-Салех отметил, что будут прилагаться усилия к сбалансированию цен таким образом, чтобы они отвечали интересам как потребителей, так и производителей.
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