Кутузовский проспект получит сразу два дублера в Москве
В 2019 году в Москве завершат строительство как Южного, так и Северного дублера Кутузовского проспекта на западе города.
Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет по территории промышленной зоны «Очаково», вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово.
Северный дублер пройдет от «Москва-Сити» до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены въезды-выезды в самом «Сити» и на пересечении с улицей Барклая.
Проезд по северному дублеру будет платным, а сама дорога станет продолжением трассы в обход города Одинцово, отмечает Interfax.
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