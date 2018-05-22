Кутузовский проспект получит сразу два дублера в Москве

В 2019 году в Москве завершат строительство как Южного, так и Северного дублера Кутузовского проспекта на западе города.

Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет по территории промышленной зоны «Очаково», вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово.

Северный дублер пройдет от «Москва-Сити» до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены въезды-выезды в самом «Сити» и на пересечении с улицей Барклая.

Проезд по северному дублеру будет платным, а сама дорога станет продолжением трассы в обход города Одинцово, отмечает Interfax.