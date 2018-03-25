Куски бетона от взорванной телебашни в Екатеринбурге отдают за пять тысяч
В Екатеринбурге появились объявления с предложением купить обломки телебашни, которую взорвали 24 марта.
Стоимость куска бетона варьируется от ста рублей до нескольких тысяч, передает агентство «URA.RU». Подобные объявления можно встретить на сервисе Avito.
«Кусочек башни, которой больше нет. Очень дорога мне, и всем жителям Екатеринбурга, как память. Подробнее о том, как я его искал, вежливо расскажу покупателю», - говорится в одном из объявлений. Продавец указал цену за сувенир в размере 5 тыс. рублей.
Накануне в Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню. Ее демонтаж закончат через две-три недели. На месте телебашни может появиться ледовая арена для спортсменов хоккейного клуба «Автомобилист».
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