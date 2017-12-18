Курящий пассажир экстренно посадил самолет Назрань-Москва
Самолет, следовавший по маршруту Назрань-Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в Волгограде из-за пассажира, который решил закурить на борту, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.
Уточняется, что в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Волгограда поступило сообщение о том, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера, совершившего экстренную посадку.
Командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру, который курил во время полета в туалете.
Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, сообщает «ТВ Центр».
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