Курящий пассажир экстренно посадил самолет Назрань-Москва

Самолет, следовавший по маршруту Назрань-Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в Волгограде из-за пассажира, который решил закурить на борту, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Уточняется, что в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Волгограда поступило сообщение о том, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера, совершившего экстренную посадку.

Командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру, который курил во время полета в туалете.

Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, сообщает «ТВ Центр».