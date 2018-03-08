Курт Волкер призвал вводить санкции за поездки в Крым

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал ужесточить санкции за «незаконное» посещение Крыма.

По его мнению, проблемы с Крымом «идентичны» ситуации с Донбассом.

В качестве различия он отметил лишь отсутствие боевых действий в Крыму.

«Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», — заявил Волкер.

В 2014 году Крым стал российской территорией по итогам референдума, в ходе которого 97 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, сообщает «РИА Новости».