Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал сохранить санкции против России.

В интервью для итальянской газеты он назвал мнение о стабилизации ситуации на Украине неверным. По его словам, текущий год стал самым жестким, передает RT.

Дипломат отметил: «Количество нарушений режима прекращения огня увеличилось, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боевых действий».

Волкер призвал «сохранять санкции, пока «Минск» не будет реализован».

Ранее Курт Волкер заявил, что мир в Донбассе зависит от действий России.