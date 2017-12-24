Курт Волкер призвал сохранить санкции против России
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал сохранить санкции против России.
В интервью для итальянской газеты он назвал мнение о стабилизации ситуации на Украине неверным. По его словам, текущий год стал самым жестким, передает RT.
Дипломат отметил: «Количество нарушений режима прекращения огня увеличилось, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала боевых действий».
Волкер призвал «сохранять санкции, пока «Минск» не будет реализован».
Ранее Курт Волкер заявил, что мир в Донбассе зависит от действий России.
Следующая новость Ксения Собчак провела корпоратив в принадлежащей «Газпромбанку» компании
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии