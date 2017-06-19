На Курском вокзале в Москве столкнулись поезда
Пригородный электропоезд, следовавший транзитом через Курский вокзал, столкнулся на путях с прибывающим поездом дальнего следования из Нижнего Новгорода.
Два электропоезда столкнулись в районе Курского вокзала в Москве. Электричка из Нахабино в Щербинку соприкоснулась с поездом «Стриж» в 14:38 (мск).
По предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов электрички, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда «Стриж».
Два пассажира поезда «Стриж» обратились в медпункт вокзала с ушибами, отмечает ТАСС.
Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда.
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