На Курском вокзале в Москве столкнулись поезда

Пригородный электропоезд, следовавший транзитом через Курский вокзал, столкнулся на путях с прибывающим поездом дальнего следования из Нижнего Новгорода.

Два электропоезда столкнулись в районе Курского вокзала в Москве. Электричка из Нахабино в Щербинку соприкоснулась с поездом «Стриж» в 14:38 (мск).

По предварительной информации, произошел сход колесных пар двух вагонов электрички, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда «Стриж».

Два пассажира поезда «Стриж» обратились в медпункт вокзала с ушибами, отмечает ТАСС.

Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда.