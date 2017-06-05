Курского вице-губернатора заподозрили в миллионной взятке
Вице-губернатор Курской области Василий Зубков подозревается в получении взятки в размере одного миллиона рублей.
По версии следствия, чиновник получил взятку недвижимостью, стоимость которой равна указанной сумме. Имущество было передано ему за оказание содействия строительной компании в вводе в эксплуатацию дома, построенного с нарушениями.
В отношении Зубкова возбуждено уголовное дело. Помимо чиновника его фигурантами стали еще три человека, которые подозреваются в даче, посредничестве и пособничестве во взятке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
По ведениям агентства, вице-губернатор задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий.
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