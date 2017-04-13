Курсант военной академии в Петербурге арестован за экстремизм

Задержанный по подозрению в содействии терроризму 19-летний Вадим Осипов является курсантом Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

Он заключен под стражу до 9 июня.

По предварительным данным, Осипов «вынашивал экстремистскую идеологию, пытался организовать поджоги и взрывы в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений».

Также есть информация о том, что курсант «планировал захватить оружейную комнату в своем училище», передает РБК.

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