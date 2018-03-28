Курсант ФСБ попросил у Киева политическое убежище
Курсант Голицынского пограничного института ФСБ РФ Сергей Удовиченко попросил политическое убежище на Украине, говорится в распространяемых украинскими СМИ сообщениях.
Отмечается, что 20-летний Удовиченко якобы прибыл на пограничный пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.
По некоторым данным, курсант ФСБ является этническим украинцем и прекрасно владеет украинским языком.
По словам Удовиченко, на Украине он планирует «жить, учиться, работать», сообщает Life.
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