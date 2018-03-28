Курсант ФСБ попросил у Киева политическое убежище

Курсант Голицынского пограничного института ФСБ РФ Сергей Удовиченко попросил политическое убежище на Украине, говорится в распространяемых украинскими СМИ сообщениях.

Отмечается, что 20-летний Удовиченко якобы прибыл на пограничный пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

По некоторым данным, курсант ФСБ является этническим украинцем и прекрасно владеет украинским языком.

По словам Удовиченко, на Украине он планирует «жить, учиться, работать», сообщает Life.