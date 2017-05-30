Курсант погиб при жесткой посадке учебного самолета АН-26 под Саратовом

Учебный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты, потерпел крушение при заходе на посадку под городом Балашов в Саратовской области.

На борту военно-транспортного самолета находились шесть человек.

По предварительным данным, в результате внештатной ситуации один человек погиб, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Вертолетом поисково-спасательной службы они оперативно доставлены в больницу.

Уточняется, что инцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку. До взлетно-посадочной полосы самолет не долетел примерно 150 метров, сообщает Ura.ru.

По предварительной информации, причиной происшествия мог стать отказ одного из двигателей.