Курсант погиб при жесткой посадке учебного самолета АН-26 под Саратовом
Учебный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты, потерпел крушение при заходе на посадку под городом Балашов в Саратовской области.
На борту военно-транспортного самолета находились шесть человек.
По предварительным данным, в результате внештатной ситуации один человек погиб, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Вертолетом поисково-спасательной службы они оперативно доставлены в больницу.
Уточняется, что инцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку. До взлетно-посадочной полосы самолет не долетел примерно 150 метров, сообщает Ura.ru.
По предварительной информации, причиной происшествия мог стать отказ одного из двигателей.
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