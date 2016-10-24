Курс юаня к доллару обновил шестилетний минимум
Центральный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,2 процента. Средний обменный курс юаня к доллару установлен на отметке 6,7690, что на 132 пункта выше фиксинга пятницы, когда курс составлял 6,7558, сообщает РИА «Новости».
Таким образом, курс юаня к доллару обновил шестилетний минимум.
Ранее официальный представитель Государственного статистического бюро Китая Шэн Лайюнь заявил, что девальвация юаня, произошедшая недавно, обусловлена внешними факторами и оснований для продолжительного обесценивания китайской валюты он не видит.
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