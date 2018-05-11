Курс мировых криптовалют начал медленно ползти вниз
Криптовалюта биткоин в пятницу утром опустилась в цене ниже 9 тысяч долларов - на 3,79%.
Таким образом, на данный момент один биткоин оценивается в 8,993 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 3,49%, до 735,29 доллара, Ripple — на 5,56%, до 0,758 доллара, Bitcoin Cash — на 6,71%, до 1,543 тысячи долларов, отмечает РИА Новости.
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