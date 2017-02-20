Курс евро расчетами «завтра» составил 61,67 рубля
Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на Московской бирже потерял 3,64 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 61,6739 рубля.
По данным на 19:00 по московскому времени цена последней сделки составила 61,6475 рубля.
Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» к этому времени вырос на 9,21 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 58,0886 рубля.
Цена последней сделки к этому моменту составила 58,035 рубля, сообщает «Интерфакс».
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