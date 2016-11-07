Курс доллара превысил 64 рубля

Доллар превысил отметку в 64,16 рубля впервые с сентября текущего года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро по состоянию на 10:35 вырос до 70,8 рубля, сообщает ТАСС.

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