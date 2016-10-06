Курс доллара на 7 октября составит 62,39 рубля

Согласно данным ЦБ РФ по расчетам "на завтра" 7 октября курс доллара составит 62,39 рубля. Таким образом, рубль подорожает на 0,11 процента.

Курс евро на завтра составит 69,85 рубля, что на 0,32 процента ниже, чем сегодня, сообщает "Интерфакс".

Между тем, утром 6 октября нефть Brent торговалась на уровне 51,5 доллара за баррель. В последние дни нефтяной рынок отразил небольшой рост, связанный с падением торговых топливных запасов США. В середине дня 6 октября топливо марки Brent торгуется на уровне 51,85 доллара за баррель.