Курс доллара на 7 октября составит 62,39 рубля
Согласно данным ЦБ РФ по расчетам "на завтра" 7 октября курс доллара составит 62,39 рубля. Таким образом, рубль подорожает на 0,11 процента.
Курс евро на завтра составит 69,85 рубля, что на 0,32 процента ниже, чем сегодня, сообщает "Интерфакс".
Между тем, утром 6 октября нефть Brent торговалась на уровне 51,5 доллара за баррель. В последние дни нефтяной рынок отразил небольшой рост, связанный с падением торговых топливных запасов США. В середине дня 6 октября топливо марки Brent торгуется на уровне 51,85 доллара за баррель.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии