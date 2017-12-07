Курс биткойна превысил 16 тысяч долларов
Курс биткойна взлетел 24 процента, превысив отметку в 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap.
«Прежде всего рост связан с ожиданием запуска фьючерсов. К CME и CBOE может присоединиться еще и Токийская биржа. Пока рост курса биткоина завязан в первую очередь на это», — отмечает редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль.
В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash, сообщает ТАСС.
Следующая новость Главы МИД России и Украины встретились в Вене
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии