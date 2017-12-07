Курс биткойна превысил 16 тысяч долларов

Курс биткойна взлетел 24 процента, превысив отметку в 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap.

«Прежде всего рост связан с ожиданием запуска фьючерсов. К CME и CBOE может присоединиться еще и Токийская биржа. Пока рост курса биткоина завязан в первую очередь на это», — отмечает редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль.

В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash, сообщает ТАСС.

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