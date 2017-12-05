Курс биткойна превысил отметку в 12 тысяч долларов

Биткойн продолжает ралли, превысив отметку 12 тысяч долларов в ходе торгов.

При этом капитализация рынка биткойнов превзошла 200 миллиардов долларов.

По данным на 18:50 по московскому времени, курс биткойна взлетел на 4,8 процента – до 11983 доллара.

В начале прошлой недели курс биткойна начал стремительно расти на новостях о планируемом запуске фьючерсов на криптовалюту известными сырьевыми операторами, сообщает «Интерфакс».