Курс биткойна превысил отметку в 12 тысяч долларов
Биткойн продолжает ралли, превысив отметку 12 тысяч долларов в ходе торгов.
При этом капитализация рынка биткойнов превзошла 200 миллиардов долларов.
По данным на 18:50 по московскому времени, курс биткойна взлетел на 4,8 процента – до 11983 доллара.
В начале прошлой недели курс биткойна начал стремительно расти на новостях о планируемом запуске фьючерсов на криптовалюту известными сырьевыми операторами, сообщает «Интерфакс».
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