Курс биткоина продолжает лететь стрелой в бесконечность

Курс биткоина в ночь на пятницу вновь установил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов.

Сегодня курс валюты резко снизился, и составляет 16 тысяч долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов.

По мнению экспертов, рост биткоина продолжится, и к концу года криптовалюта может достичь 30 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.