Курс биткоина продолжает лететь стрелой в бесконечность
Курс биткоина в ночь на пятницу вновь установил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов.
Сегодня курс валюты резко снизился, и составляет 16 тысяч долларов.
С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов.
По мнению экспертов, рост биткоина продолжится, и к концу года криптовалюта может достичь 30 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
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