Курс биткоина превысил отметку в 13 тысяч долларов
Курс биткоина вырос и достиг 13,1 тысячи долларов.
Криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум. Данные появились на криптовалютной площадке «Coinmarketcap».
Сообщается, что на данный момент курс продолжает медленный рост, передает Life.ru.
Капитализация биткоина на данный момент в мире превысила 200 млрд долларов.
5 декабря биткоин продавался за 12 тысяч долларов.
4 декабря курс биткоина в ходе торгов в воскресенье поднимался до своего нового рекорда - 11 773 доллара, но затем опустился к закрытию торгов и стал равняться 11 459 долларов.
Отмечается, что стоимость биткоина выросла с начала года более чем на 1000%.
Капитализация биткоина на данный момент в мире превысила 200 млрд долларов.
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