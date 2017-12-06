Курс биткоина превысил отметку в 13 тысяч долларов

Курс биткоина вырос и достиг 13,1 тысячи долларов.

Криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум. Данные появились на криптовалютной площадке «Coinmarketcap».

Сообщается, что на данный момент курс продолжает медленный рост, передает Life.ru.

Капитализация биткоина на данный момент в мире превысила 200 млрд долларов.

5 декабря биткоин продавался за 12 тысяч долларов.

4 декабря курс биткоина в ходе торгов в воскресенье поднимался до своего нового рекорда - 11 773 доллара, но затем опустился к закрытию торгов и стал равняться 11 459 долларов.

Отмечается, что стоимость биткоина выросла с начала года более чем на 1000%.

Капитализация биткоина на данный момент в мире превысила 200 млрд долларов.