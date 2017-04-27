К курортному сезону готова только четверть крымских пляжей

В Крыму только четвертая часть всех пляжей готова принять отдыхающих, хотя курортный сезон начинается уже с 1 мая.

Замглавы правительства Крыма Лариса Опанасюк отметила, что предварительная работа с муниципалитетами по поводу пляжей была начата заблаговременно – еще осенью прошлого года, передает НСН со ссылкой на «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что глава республики Сергей Аксенов пообещал лично провести инспекцию береговой линии в первых числах мая.