К курортному сезону готова только четверть крымских пляжей
В Крыму только четвертая часть всех пляжей готова принять отдыхающих, хотя курортный сезон начинается уже с 1 мая.
Замглавы правительства Крыма Лариса Опанасюк отметила, что предварительная работа с муниципалитетами по поводу пляжей была начата заблаговременно – еще осенью прошлого года, передает НСН со ссылкой на «Крыминформ».
Ранее сообщалось, что глава республики Сергей Аксенов пообещал лично провести инспекцию береговой линии в первых числах мая.
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