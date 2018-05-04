Курортная зона «Архыз» получит свой парк развлечений

На территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии появится парк развлечений.

Планируется также создать мини-планетарий и мини-обсерваторию, большой веревочный парк, аквапарк и палаточные лагеря - всего около 40 видов развлечений.

Уже этим летом в самом центре поселка Романтик начнет полноценно работать развлекательный центр под открытым небом - предположительно там будут родео, надувной батут и детский лабиринт.

Парк рассчитан на единовременное пребывание до 4-5 тысяч человек.

Курорт «Архыз» начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года.

В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, отмечает ТАСС.

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